У журналиста лопнуло терпение: Barbora получает деньги ни за что

Телеведущий Криступас Кривицкас, как и многие другие жители Литвы, во время карантина старается не ходить в магазин и заказывает продукты по интернету с доставкой на дом. Однако в последнее время семья сталкивается с одной и той же проблемой. Уже несколько раз семья не получила часть заказанных товаров, хотя деньги за них Barbora взяла и в счете товары фигурируют как доставленные. Если бы такое было один раз - полбеды, но, по словам Кривицкаса, такое бывает регулярно. Компания знает об этой проблеме, и сожалеет о ней. Представители компании уже связались с клиентом.

"О том, что Barbora в последнее время стала нагло воровать", – так назвал свою запись в социальной сети известный телеведущий.

"Обо всем по порядку. Наша семья пользовалась услугами Barborа не один год. Мы регулярно делаем заказы. Покупаем немало. Покупки делаем раз в неделю. Планируем на всю неделю. Так мы экономим время, а в карантин заботимся о здоровье.

Но в последнее время мы сталкиваемся с наглым мошенничеством Barborа (...). Или это мне так не везет, или это такая наглая схема мошенничества? Итак. Заказал товары через приложение Barborа. Заплатил за них. Выбрал время доставки. Привезли. Взял оставленные у двери покупки и выяснил, что привезли не все. Много что не привезли. Четверть заказанного. Иногда половину. А один раз из 11 пакетов доставили 1! Но отчет показал, что мне доставили все!

Barbora нагло официально утверждает, что взяла мои деньги, все товары доставила, а на деле нет четверти, половины или всего заказанного! Мы сказали курьеру, что не хватает многих товаров. Он говорит - привез все, что дали, до свидания. Звоните, выясняйте. Звоним. Номер помощи Barborа никогда не работает!

Констатируем факт - Barbora деньги взяла, товары не привезла, а утверждает, что привезла. Это мошенничество. Хоть в полицию обращайся. Час мы с женой перебираем товары, пишем, чего нет, какая сумма. Это стоит нервов, времени, денег. Кроме того, ничего невозможно планировать, например, семейный праздник, а привезли не все. Одним словом, одни проблемы и убытки. Деньги заплатили, товаров нет. Пишем им по эл. почте. Иногда звонят. Говорят: "Ой, знаете, наверное, курьер не все пакеты взял или упаковщик не все положил. Будем выяснять. Деньги вернем". Указываем, какие товары не получены. Деньги возвращают.

И такие ситуации регулярно повторяются последние 2-3 месяца каждый раз. Все чаще сам езжу в магазин. А деньги все еще у Barborа - срок возврата 5 дней. Так наша многодетная семья финансирует ошибки логистики.

И каждый раз после выяснений, менеджер вежливо говорит: "Приносим извинения, постараемся, чтобы подобное не повторилось, предлагаем вам скидку на следующую покупку в размере... 3 евро".

А мне каждый раз приходится ехать в магазин за тем, чего Barbora не привезла!" – поделился своим опытом Кривицкас.

На запись отреагировал мужчина, который представился представителем Barborа.

"Добрый день, Криступас. Приносим наши искренние извинения за то, что во время последнего заказа вы не получили часть товаров. Мы понимаем, какие неудобства вы испытали, поэтому стараемся сразу же выяснять причину таких недоразумений. Ваш запрос мы получили и обязательно все выясним, деньги за недоставленные товары вернутся на ваш счет. Благодарим за то, что вы реагируете и помогаете нам совершенствоваться в такое сложное время. Мы надеемся, что следующие покупки вызовут только положительные эмоции. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства. Команда Barbora", - написал мужчина.

Представители компании указали Delfi, что им известно об этой проблеме, но такое случается нечасто. Виной тому, по данным компании - человеческий фактор.

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