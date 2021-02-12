Министр образования Литвы: сдачу экзаменов, скорее всего, отсрочат

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что из-за карантина и вызовов, связанных с удаленным обучением, в этом году экзамены на аттестат зрелости, скорее всего, снова отсрочат, а дополнительное время будут использовать для интенсивных консультаций учеников.

"Мы обсуждаем этот вариант. Очень хочется, чтобы, если будет отсрочка, в это время дополнительно проводились консультации и подготовка. Это были очень серьезные консультации, дополнительные уроки, только на таких условиях можно отсрочить экзамены", – сказала министр.

По ее словам, не оказываться от экзаменов было решено после того, как оценили, как это скажется на системе образования. Шюгждинене заметила, что правящие в ближайшее время организуют совещание по вопросу образования, они намерены выслушать позицию всех политических сил.

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