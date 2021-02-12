Результат пандемии: в Литве заключено меньше браков

Во время карантина в Литве заключено меньше браков, поскольку действовали ограничения на собрания людей. Однако День Святого Валентина кажется влюбленным привлекательным днем для заключения брака.

Минюст Литвы отмечает, что все больше пар выбирает эту дату для бракосочетания. В 2019 г. в этот день заключили 95 браков, а в 2020 г. – 118.

В этом году 14 февраля - выходной, поэтому в ЗАГСе браки заключать в этот день не будут.

В прошлом году из-за пандемии в Литве заключили на 18% меньше браков, чем годом ранее (в 2020 - 16 531, на 2971 меньше, чем в 2019 г).

Возможно, многие люди решили заключить брак позже, когда не будет ограничений.

Больше всего свадеб в 2020 году сыграли в августе, когда было меньше ограничений (3494, а в августе 2019 г. – 3987).

В прошлом году было подписано 1648 брачных договоров (в 2019 г. – 1773).

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