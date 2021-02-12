Вакцины были доставлены из Бельгии и поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ).
Минздрав сообщил, что этими дозами вакцины будет продолжена вакцинация работников образования, медицинских и социальных работников.
В январе в Литву уже поступило 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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