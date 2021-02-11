В Сейме – благодарность Исландии „за поддержку тогда, когда другие не осмелись“

В Сейме подготовили проект резолюции, где выражается благодарность Исландии за признание независимости Литвы 30 лет тому назад.

"Учитывая то, что Исландия первой официально признала восстановленную независимую Литовскую республику 11 марта 1990 года, Сейм выражает огромную благодарность Исландии за признание естественного права народа иметь свое государство и поддержку тогда, когда другие не осмелились этого сделать", - прочитал отрывок документа на пресс-конференции в четверг его инициатор, консерватор Эмануэлис Зингерис.

Он также отметил, что документ подписали 60 парламентариев из разных фракций.

"Мы выражаем благодарность парламенту Исландии за быструю реакцию на агрессию Советского Союза 13 января 1991 года против независимой Литовской республики, и главе дипломатии Исландии Йону Балдвину Ганнибалссону за его особый личный вклад и твердую поддержку стремления Литвы к свободе", - цитировал документ Э. Зингерис.

В нем также отмечается, что "выразившая особую смелость, решимость и дружбу в адрес Литвы в 1991 году Исландия и сейчас остается близким союзником и партнером Литвы".

Первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис на пресс-конференции отметил, что "сегодня очень важный день, день не только благодарности по отношению к нашей смелой сестре Исландии, которая первой поднялась против еще пугающей диктатуры Москвы, но и поучительный день".

В. Ландсбергис процитировал отрывок из книги Й.Б. Ганнибальссона: "Такие вопросы как независимость маленьких стран Балтии были только помехой и казалось, что они будут принесены в жертву, а мы это не одобрили, я цитирую Ганнибальсона. Когда западные страны открыто заявили, что ради мира и стабильности после Холодной войны Советский Союз должен сохранить целостность, мыслящие люди должны были понять, что что-то не так", - сказал В. Ландсбергис.

Исландия стала первой страной, признавшей независимость Литвы после 11 марта 1990 года, исландцы это сделали 11 февраля 1991 года.

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