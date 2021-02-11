Инцидент произошел 10 февраля, в 22.20 ч. Полицию вызвали жильцы дома.
Полиция выяснила, что в квартире в вечеринке принимали участие 32 студента из Франции, Бельгии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Индии, Турции, Эстонии и России.
Вечеринку студенты-иностранцы запомнят надолго ‒ составлены протоколы за нарушение карантина, всем грозит штраф в размере 250 евро.
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