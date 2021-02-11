Исследование: каждый второй житель Литвы планирует работать на пенсии

Практически каждый второй (45%) житель Литвы трудоспособного возраста намерен продолжать работать после того, как достигнет пенсионного возраста, показал опрос, проведенный по заказу Swedbank.

Основные мотивы такого решения − внести разнообразие в повседневность, желание сохранить умственные способности и социальные связи и дополнительный заработок. По данным исследования, досрочно на пенсию выйти хотят или не планируют работать треть участников опроса (34%).

"Большая часть жителей страны не считают пенсионный возраст тем рубежом, после которого они хотели бы не работать. Однако не надо думать, что из-за этого стоит откладывать заботу о достойной старости на более поздний срок или работать до последних сил. Работу на пенсии надо оценивать как способ самореализации и поддержания социальных связей, а деньги на жизнь на пенсии надо накопить еще до старости", – сказал представитель Swedbank Тадас Гудайтис.

Согласно исследованию, 23% жителей Литвы не установили точную дату выхода на пенсию. Они намерены работать, пока позволит здоровье или другие обстоятельства.

"Исследование показало, что с каждым годом настрой будущих пенсионеров на работу снижается. По достижении пенсионного возраста, 14% жителей планируют работать 1-4 года, 6% хотели бы работать 5–10 лет, а больше 10 лет - всего 2% участников опроса", − сказал Гудайтис.

По его словам, чаще работать на пенсии планируют жители 25-55 лет, а также люди с высшим образованием и большими доходами.

Гудайтис заметил, что люди намерены работать на пенсии не из-за денег (такую причину назвал 41% участников опроса).

По данным исследования, 53% хотят работать, чтобы разнообразить повседневность, сохранить в силе умственные способности (52%), сохранить социальные связи и общение (47%).

Опрос по заказу Swedbank провела компания Spinter tyrimai. В нем участвовали 1006 человек в возрасте 18-75 лет.

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