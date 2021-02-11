Мужчина, планировавший совершить жестокое убийство, лишился своего BMW

Полиция расследовала историю взорвавшегося в Вильнюсе около магазина BMW. Выяснилось, что его владелец планировал жестокое преступление.

ГКП Вильнюсского округа сообщает, что завершено расследование резонансного дела. 7 мая 2020 года в Вильнюсе, на Минском шоссе, у торгового центра Norfa взорвался автомобиль BMW.

Даже видавших виды полицейских потряс исход расследования этого дела. Выяснилось, что потенциальный подозреваемый пытался взорвать другой автомобиль, но взорвал свой.

На месте происшествия был задержан и подозреваемый.

Полиция общалась и с водителем другого BMW, который был мишенью преступления, и признан пострадавшим.

Полиция собрала много улик, опросила свидетелей, провела экспертизы.

Выяснилось, что в салоне BMW взорвался пиротехнический заряд по мощности равный ручной гранате. Если бы в машине находился человек, этот взрыв привел бы к его смерти.

Анализ видеозаписей с видеокамер вблизи места происшествия показал, что подозреваемый, маневрируя на стоянке, около магазина Norfa, остановился около автомобиля пострадавшего.

Затем через открытое окно бросил в машину пострадавшего зажженное пиротехническое устройство. Несчастья удалось избежать только потому, что пострадавший выбросил этот предмет из машины и попал в BMW подозреваемого ‒ там и взорвался. Подозреваемый успел покинуть салон своего автомобиля.

Взрывной волной были повреждены не только машины подозреваемого и пострадавшего, но и стоявший неподалеку Nissan Rogue.

По счастливой случайности во время инцидента никто не пострадал.

Расследование было начато по факту порчи чужого имущества, но после выяснения всех обстоятельств переквалифицировано в попытку совершить убийство опасным для общества способом.

К этому делу присовокупили и расследование в связи с насилием в семье, терроризирование супруги и оказания давления на пострадавшую.

Суд, учел все обстоятельства дела и разрешил взять подозреваемого под арест еще до судебного разбирательства. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!