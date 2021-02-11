Житель Вильнюса выиграл в лотерею больше 13 млн. евро

В среду вечером в Литве был зафиксирован рекорд – игрок Vikinglotto из Вильнюса выиграл главный приз - больше 13 млн. евро. Это крупнейший выигрыш за 30 лет проведения лотерейных игр не только в Литве, но в Латвии и Эстонии.

В пресс-релизе сказано, что билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля, сделал жителя Вильнюса самым успешным игроком. Он получил больше 13 млн. евро.

Счастливый билет был продан в магазине Iki на ул. Буйвидишкю, 17, в Вильнюсе. Победитель получит 13 082 472 евро.

Победителя просят связаться с компанией Olifėja по номеру +370 5 275 17 51, а потом явиться за призом. Для этого надо предъявить счастливый билет.

"Мы рады выигрышу и поздравляем нового миллионера, который удвоил рекорд, достигнутый прежде жителем Каунаса. В лотерее Vikinglotto каждую среду участвуют игроки из 10 стран", – сказал гендиректор Olifėjа Антанас Мурашка.

В среду были еще два счастливых билета - один в Дании и один в Норвегии, они разделят большой приз – 249 000 евро.

Рекордный билет Vikinglotto Plius насчитывает 6 комбинаций цифр, он стоил – 4,5 евро. В обычном билете Vikinglotto бывают 2 комбинации цифр.

1 июля 2020 года многодетный отец из Эстонии выиграл в Vikinglotto 10,8 млн. евро.

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