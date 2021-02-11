Президент Литвы предлагает менять налогообложение для самозанятых

Президент Литвы Гитанас Науседа представил предложения, которые увеличили бы налоги для самозанятых, однако это привело бы к росту зарплат. Предлагается увеличить налоги для работающих на себя, отказаться от практики повышения налогов меньше чем за 6 месяцев до вступления нового закона в силу, также предлагают поощрять работодателей повышающих зарплаты – ввести льготный налог на прибыль для тех, кто поднимет зарплаты хотя бы на 8%.

"Справедливая и стабильная налоговая система - одно их главных подспорий государства благосостояния, для достижения этой цели президент делает три конкретных предложения", – сказал советник президента Симонас Крепшта.

Первая цель – налоговые поощрения на посткарантинный период, для поощрения роста зарплат и занятости. Президентская служба предлагает налоговые льготы для бизнеса, который повышает зарплаты больше чем на 8% в год.

Если работодатель увеличивает зарплаты на такой процент, то он может дополнительно включить эти суммы в расходы, что снизит налоги на прибыль. Такую льготу предлагают применять в течение 5 лет с установкой предохранителей, чтобы не было злоупотреблений, например, перевода работников из одной компании в другую.

Такой льготой могут пользоваться компании, работающие не менее двух лет, не входящие в число налогоплательщиков из группы риска.

Кроме того, этот порядок не будет распространяться на высокие зарплаты.

Президентская служба считает, что это было бы удачным решением для малых и средних предприятий.

Вторая – повышение справедливости налоговой системы, сокращение числа неравных исключений. Тут президент предлагает увеличить подоходный налог для самозанятых до 20% на часть доходов выше 35 000 евро.

Сейчас самозанятые платят подоходный налог в размере 15%. Это изменение коснется 2900 человек с доходами больше 35 000 евро в год.

20% тарифом также предлагают обложить прибыль с дивидендов и другие непостоянные доходы.

Для повышения стабильности системы предлагают отказаться от возможности повышения налогов с принятием бюджета, чтобы у бизнеса было время на подготовку к переменам.

Сообщалось, что правительство Литвы планировало пересмотреть все налоговые льготы.

"Мы тесно контактируем с Минфином Литвы", – заверил Крепшта и отметил, что предложения президентской службы оценят эксперты, после чего их передадут в парламент.

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