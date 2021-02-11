Министр: нынешние поставки не обеспечат вакцинации 70% населения Литвы к осени

Нынешние графики поставки вакцин от COVID-19 не обеспечат, чтобы 70% населения были привиты до конца лета, однако ситуация может измениться, если увеличатся количества получаемых вакцин, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"Буду честным, на сегодняшний день, судя по имеющимся на столе фактам и опубликованным в нашей сети – эти графики, к сожалению, недостаточны для реализации цели. Но это не означает, что мы не можем это сделать, если ситуация изменится, и мы начнем получать от производителей вакцин большие их количества", – заявил министр в интервью программе "Тема дня" телеканала LRT.

Он также подчеркнул, что вся инфраструктура готова к вакцинации, чтобы добиться цели прививки 70% населения до конца лета, если производители увеличат количество вакцин.

"Остался единственный вопрос, над которым сейчас работают и ведомства Евросоюза, и руководители стран, и дипломаты – как обеспечить быстрейшие поставки вакцин от производителей", – сказал он.

В Литве сейчас прививают вакцинами BionTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

По данным на среду, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 79 тыс. 713 жителей Литвы, две дозы - 50 тыс. 186 человек.

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