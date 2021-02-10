Премьер Литвы считает, что ее участие в саммитах ЕС по некоторым вопросам более практично

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что ее участие во встречах руководителей Евросоюза по некоторым вопросам было бы более практичным, чем участие президента Литвы Гитанаса Науседы. Однако глава правительства отметила, что не требует перемен.

По словам Шимоните, Совет руководителей ЕС рассматривает достаточно много вопросов, которые причисляются к исполнительной власти и "много этих соглашений позднее должны быть реализованы на правительственном уровне". Однако сама она не намерена добиваться изменения устоявшейся в Литве традиции.

"Очевидно, что эти дискуссии очень актуальны правительству, особенно те, которые связаны с вакцинацией, с поставками вакцин. У меня точно нет какой-то большой личной амбиции обязательно сидеть за столом совета руководителей, но я считаю, что по той или иной теме участие правительства просто могло бы быть более практичным по причине содержания рассматриваемых вопросов", – заявила Ингрида Шимоните на пресс-конференции в среду.

Премьер-министр подчеркнула, что на совете руководителей ЕС рассматриваются и вопросы, которые, по сформировавшейся традиции и Конституции, являются прерогативной президента. Есть такие, которые президент решает вместе с правительством, но есть и решения чисто правительственного уровня.

"У меня нет прерогативы менять ситуацию или требовать ее изменить, я думаю, что всегда следует работать так, как это лучше для Литвы", – подчеркнула она.

Идею представительства Литвы на саммитах ЕС премьером, а не президентом, в последние недели публично вынесли на обсуждение представители правящих консерваторов. Они считают, что в период пандемии на саммитах ЕС доминируют вопросы, входящие в компетенцию правительства.

Сразу после вступления Литвы в ЕС Литву на саммитах некоторое время представляли как президент, так и премьер. Но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите считает, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в Сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными - ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.

Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок "действует хорошо и мог бы продолжать действовать".

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