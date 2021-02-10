После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами

Правительство Литвы в среду приняло решение с 15 февраля разрешить работу небольших магазинов и салонов красоты. После заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните высказала две конкретные просьбы.

"Как и сообщалось, сегодня правительство приняло решение открыть с понедельника некоторые секторы услуг и часть магазинов промтоваров. По этому случаю у меня есть две просьбы.

Во-первых, к тем, кто со следующей недели начнет предоставлять услуги и торговать. Очень перед тем как начать работу сдать тест, чтобы можно было спокойно начать работу с клиентами", – просила премьер.

Она напомнила, что тест можно сдать в мобильном пункте, надо зарегистрироваться по номеру 1808 или по интернету. Это не обязательно, но их сделать рекомендуется. Платить за тесты не придется.

"Я призываю также соблюдать установленные требования. (…) Ведь так мы можем гарантировать безопасность услуги", – сказала Шимоните.

Она обратилась и к клиентам: "У меня есть просьба и к тем, кто планирует что-то купить или воспользоваться услугами, я очень прошу людей оценить необходимость в таких услугах со следующей недели. Поскольку в силе рекомендация избегать ненужных контактов, эта рекомендация все еще актуальна, ведь по-прежнему фиксируем смерти больше 10 человек в день".

Премьер напомнила, что и в больницах еще много пациентов.



"Мы должны стараться, правительство всеми силами хочет избежать третьего карантина", – заметила она.

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