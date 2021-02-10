В Каунасском районе построят здание для немецкого производителя за 10 млн. евро

Дочернее предприятие эстонской строительной группы Merko Ehitus в Литве, Merko, более чем за 10 млн. евро построит производственное здание для германского производителя автокомпонентов Continental. Строительство запланировано в Каунасском районе.

Строительство планируется начать в первом квартале этого года и завершить в первой половине 2022 года, - сообщила Merko statyba.

Один из крупнейших иностранных инвесторов в Литве, немецкий производитель электронных автокомпонентов Continental сообщил в начале февраля, что инвестирует в завод в Каунасской зоне свободной торговли (ЗСТ) еще более 90 млн евро. Планируется, что компания до 2025 года в Каунасском районе создаст еще 500 рабочих мест - их общее число достигнет 1,5 тысяч.

Компания Continental начала работу в Каунасском районе в конце 2019 года. Строительство завода осуществляло одно из крупнейших в Литве строительных предприятий, Conresta.

Группа Merko также действует в Латвии и Норвегии, ее консолидированные оборот в 2019 году составил 327 млн евро.

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