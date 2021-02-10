Исследование: каждое седьмое предприятие в странах Балтии смогло увеличить оборот

Из-за пандемии коронавируса оборот половины компаний в странах Балтии снизился, однако, несмотря на вирус, каждой седьмой компании удалось, наоборот, нарастить оборот.

Согласно исследованию, проведённому по заказу Luminor, оборот половины малых и средних предприятий (МСП) в странах Балтии в среднем снизился в прошлом году из-за COVID-19. И всё-таки треть компаний сумели удержать его на уровне 2019 года, а 14% даже увеличили оборот. Чтобы пережить кризис, малые и средние предприятия во всех странах Балтии были вынуждены реорганизовать свою экономическую деятельность, что означало введение дополнительных мер безопасности, корректировку денежных потоков, разработку новых продуктов и услуг и изменение бизнес-модели.

Чаще всего приходилось корректировать свою бизнес-модель латвийским малым и средним предприятиям. Если в Латвии их было 20%, то в Литве и Эстонии таких компаний было 17% и 12% соответственно. Если сравнить это с началом пандемии весной прошлого года, то тогда почти половина латвийских МСП планировала изменить свою бизнес-модель, 38% эстонских и 22% литовских компаний проявили готовность адаптироваться к ситуации.

Одна из самых больших проблем в прошлом году была связана с корпоративными финансами. Это исследование также показало, что в среднем каждой третьей компании приходилось реструктурировать и корректировать свои денежные потоки с учётом меняющихся обстоятельств. В среднем каждое четвёртое МСП Балтии начало предлагать новые продукты или услуги во время кризиса.

”Отрадно, что даже в нынешней ситуации предприниматели в странах Балтии сохраняют оптимизм и до четверти эстонских предпринимателей планируют свой бизнес развивать, — сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. — Более половины из них намерены в таких условиях увеличивать продажи, и столько же компаний развивают и улучшают свой спектр услуг или продуктов. Это доказывает способность наших предпринимателей быстро адаптироваться к новым обстоятельствам в эти непростые и непредсказуемые времена. Мы также готовы и дальше поддерживать местный бизнес, помогая ему реализовать свои планы”.

Пандемия и ограничения также изменили способ организации работы компаний на местах. Например, более половины, или 51%, малых и средних предприятий в Латвии выбрали удалённую работу на условиях неполного рабочего дня, в то время как в Эстонии и Литве этим методом воспользовалось немного меньше компаний — 43% и 38% соответственно.

Почти каждая пятая балтийская компания продолжала физически работать в прежней локации, как того, вероятно, требует отрасль или спектр предоставляемых услуг, например, в торговле или производстве. Однако в сферах, где возможна удалённая работа, она стала новой нормой для 27% литовских, 20% латвийских и 17% эстонских малых и средних предприятий.

Из-за увеличения числа удалённых работников почти половина балтийских МСП намерены использовать свои свободные помещения с целью обеспечения более безопасных условий труда для местных работников, когда вступят в силу более строгие правила социального дистанцирования. Примерно каждая пятая компания планирует полностью покинуть свои помещения и перейти на удалённую работу.

Опрос по заказу Luminor был проведён исследовательской компанией Norstat в конце прошлого — начале текущего года. Были опрошены более 750 исполнительных или финансовых директоров малых и средних предприятий в странах Балтии.

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