Карбаускис сообщил о сформировании "теневого" правительства

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сообщил, что его партия уже сформировала и в четверг представит состав "теневого" правительства.

По его словам, неформальное правительство подготовило программу, которая станет альтернативой политике правых. Эти действия "крестьян" оценили и другие депутаты.

Староста оппозиционных социал-демократов Альгирдас Сисас сказал, что заявления "крестьян" - просто громкие заявления, которые ничего не дадут.

"Социал-демократы - представители политики, а не шоу-бизнеса. Я думаю, что теневое правительство в условиях многомандатной партийной системы - этот нонсенс. Да, я согласен, есть специалисты в той или иной сфере. Но это не значит, что он готовится стать министром. Ведь при многопартийной системе неясно, какой будет коалиция. Ведь на один пост могут претендовать 5 министров. Это игра с целью привлечения внимания. Я понимаю, если такое бывает в условиях двухпартийной системы – тогда все понятно", – сказал депутат.

Между тем консерватор Юргис Разма оценил действия "крестьян" позитивно. Он отметил, что сами консерваторы в оппозиции создавали теневое правительство, это, по его словам принесло пользу.

"Мы сами формировали теневое правительство. Отчасти это оправдало себя. Неплохо, когда кого-то из политиков называют теневым министром, он словно получает дополнительную ответственность, следит за действиями правительства. Но все будет зависеть, как это правительство будет работать" - сказал депутат.

По словам Карбаускиса, это будет первое теневое правительство в Литве, которое будет работать регулярно, по утвержденной программе.

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