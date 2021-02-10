Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе

Правительство Литвы 10 февраля одобрило план карантинных послаблений.

Delfi напоминает, что, по данным на 10 февраля, уровень заболеваемости в Литве составляет 313,5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, процент положительных тестов составляет 7,9%.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что сами муниципалитеты не смогут принимать решения в связи с карантинными послаблениями, это может делать только правительство. В плане есть и дополнительные меры безопасности.

Он предупредил, что если после послаблений ситуация ухудшится, то придется ужесточить карантин.

В плане выделены сценарии D, C, B и A или черный, красный, желтый и зеленый.

В документе подчеркнуто, что все послабления возможны только после обеспечения тестирования лиц, работающих в конкретном секторе и при соблюдении установленных требований безопасности.

Кроме того, только в случае зеленого сценария будут полностью сняты ограничения на передвижение между муниципалитетами, в остальных случаях мобильность будет ограничена.

Сценарий С

200–500 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, 4–10% положительных тестов:

* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.

* Работают салоны красоты при возможности предоставить одному клиенту площадь 20 кв. м или же одновременно можно предоставлять услугу только одному человеку.

* В медучреждениях предоставляют плановые услуги.

150–200 случаев на 100 000, 4–10% положительных тестов:

* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300-1500 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.

* Возобновляется контактное обучение в начальной школе, учителя должны иметь возможность привиться.

* В детские сады могут ходить все дети, не только тех родителей, которые не могут работать дома.

* Возобновляется обучение будущих водителей и принятие экзаменов по вождению.

* В колония разрешат свидания с заключенными.

100–150 случаев на 100 000 жителей 4% положительных тестов:

* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300-3000 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.

* Возобновляется смешенное обучение выпускных классов.

* Появляется больше исключений для студентов вузов и профтехучилищ.

* Разрешают работу музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов - можно будет в них ходить по двое или семьями. В закрытом помещении на одного человека должны предоставлять 20 кв. м.

* Разрешат проведение мероприятий для людей, сидящих в автомобилях.

Сценарий B

50–100 случаев на 100 жителей, 4% положительных тестов:

* Разрешаются близкие контакты двух семейных хозяйств. Разрешают личные праздники, совместные прогулки.

* Разрешается предоставлять все услуги, если предоставляют 10 кв. м на одного клиента, за исключением заведений общепита, которые по-прежнему могут продавать еду только на вынос.

* Разрешается работа всех торговых точек и магазинов как на улице, так и в помещении, если на одного покупателя предоставляют 20 кв. м.

* Все ученики переходят на смешанное или контактное обучение.

* Разрешается внеклассное обучение в группах не больше 5 человек.

* Разрешают индивидуальные тренировки, досуг на открытом воздухе.

* В публичных местах можно собираться группами до 5 человек. В помещении если проводится спортивное, культурное или др. мероприятие, то на одного человека должны выделять 15 кв. м.

* Разрешается посещение жильцов домов социальной опеки, если в таких домах привиты 70% жителей.

* В колониях возобновляются долгие свидания, жители Центра регистрации иностранцев могут покидать его пределы.

25–50 случаев на 100 жителей, меньше 4% положительных тестов:

* Возобновляется деятельность кафе.

* Площадь торговых помещений на одного человека сокращается до 15 кв. м.

* Разрешается вернуться к смешанной форме работы как в государственном, так и в частном секторе.

* Разрешается работа оздоровительных учреждений.

* Разрешается перейти к смешанному обучению студентов вузов и профтехучилищ.

* Снимаются все ограничения с внеклассных занятий.

* Разрешается посещение больных в больницах.

* Учреждения, предоставляющие социальную помощь, возвращаются к обычному режиму работы.

* Культурные, спортивные мероприятия, досуг в помещениях разрешены, при обеспечении не меньше 10 кв. м на одного человека.

Сценарий A

Меньше 25 случаев на 100 000 жителей, меньше 4% положительных тестов:

* Можно не носить маски на улице.

* Снимается запрет на контакты и собрания.

* Снимается запрет на сообщение между муниципалитетами.

* Полностью переходят на контактное обучение в школах.

* Кафе могут принимать клиентов в помещении.

* В закрытых помещениях можно проводить мероприятия с участием 50, а на улице – до 100 человек.

* Требования площади на одного человека снижается до 10 кв. м.

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