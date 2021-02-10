Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказала, что самозанятые, которые пострадали от карантинных ограничений, подали заявки на сумму больше 40 млн. евро.

"Сейчас поданы заявки на 40 млн. евро, выплатили 14,63 млн. евро. Подписаны договоры о кредитах на сумму 6,27 млн. евро", – сказала Армонайте.

Она указала, что планируют два новых средства помощи - одно касается самозанятых.

"Служба занятости сейчас платит таким людям пособие в размере 260 евро в месяц, на такие деньги без дополнительных сбережений не проживешь. Мы взяли на себя инициативу и решили связать сумму выплат с подоходным налогом, который самозанятые заплатили в 2019 году. Это может быть 100% уплаченной суммы. Это достаточно солидная сумма, если люди платили налоги", – сказала министр.

Второе средство будет направлено на тот бизнес, который пострадал больше всего.

"Сейчас субсидии дают всем, у кого оборот упал хотя бы на 30%. Мы хотим сузить круг получателей помощи, чтобы ее получили те, кто пострадал больше всего. Мы знаем, что сложнее всего обстоят дела с заведениями общепита, турсектором, организацией мероприятий. Те, у кого оборот упал на 60% и больше, предложим помощь во втором пакете", – сказала Армонайте.

Она заметила, что этот проект еще должно утвердить правительство Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!