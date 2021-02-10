За нарушение порядка вакцинации в Шилальском районе ждут большие штрафы

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) готовится составить протоколы об административных правонарушениях и оштрафовать лиц, ответственных за порядок вакцинации в Шилальском районе.

НЦОЗ информировал, что специалисты выясняли, имели ли право на вакцинацию люди, включенные в списки, и выяснили четыре нарушения.

"Выяснилось, что не могли прививаться три человека, которых включило в список ЗАО Ambulansas и один человек, предложенный ПУ Шилальская районная больница", – сказано в сообщении.

Представителей обоих учреждений вызовут для составления протокола. Глава юридических ведомств грозит штраф в размере 1500-6000 евро. Протокол и все материалы передадут в суд, который и назначит штраф.

ПУ Шилальская районная больница и Шилальский муниципалитет должны провести внутреннее расследование.

ПУ Шилальская районная больница сообщила, что вопрос взыскания решит муниципалитет. Муниципалитет Шилальского района отметил, что сейчас этот вопрос рассматривает рабочая группа.

Служба спецрасследований выясняет и вопрос нарушений в Жальгирисской стоматологической клинике, но там никому подозрения пока не предъявлены, поскольку глава клиники находится на больничном (до 12 февраля). Ситуацию в этой клинике также рассматривает специальная комиссия Минздрава и Вильнюсского университета.

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