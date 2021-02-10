Опрос: 40,5% уехавших за границу литовцев всерьез думают о возвращении

40,5% уехавших за границу литовцев всерьез думают о возвращении на родину, таковы данные опроса, проведенного среди эмигрантов по заказу Службы занятости, пишет madeinvilnius.lt.

Служба занятости отмечает, что 12,4% респондентов не только думают об этом, но и очень хотят вернуться. Вернуться их больше всего мотивировала бы хорошая зарплата, гарантирующая финансовую стабильность (60,7%). 40,5% указали влияние семьи, друзей и близких, 28,4% – возможность выполнять любимую работу, 26% – культурные и политические перемены в Литве.

Подробный анализ показал, что больше всего вернуться хотят не женщины, а мужчины, чаще – старшего возраста (от 55 лет).

В основном это бездетные люди, которые живут за границей меньше двух лет. Большая их часть - наемные работники или безработных в Дании, Исландии, Великобритании и Норвегии.

"Что касается пожеланий этих людей к месту работы - 41,1% не выдвигает никаких требований, поскольку главное для них - финансовая стабильность, хорошая зарплата. 27,5% респондентов, вернувшись, хоте ли бы заняться своим бизнесом, 17,1% – работать в международной компании. Всего 4,3% согласны работать в маленькой или средней компании и только 1,6% – в крупной литовской компании", – сказано в сообщении.

Больше всего – 46% участников опроса - указали, что хотели бы получать в Литве 1201-2000 евро в месяц. 11% рассчитывают на зарплату 2001–3000, а 11% надеются на зарплату больше 3000 евро. 15% участников опроса хотели бы получать 1000–1200 евро, а 3% - 1000 евро.

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