Amber Grid: Россия возобновила газовый транзит через Литву в Калининградскую область

Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.

"Подача газа в Калининград полность возобновлена", - сообщила BNS представитель Amber Grid Лаура Шебекене.

Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник утром сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.

"Газпром" сообщил, что потребности области в природном газе полностью удовлетворяются запасами подземных хранилищ Калининградской области.

Некоторые эксперты и политики в Литве полагали, что таким образом Россия проверяет возможности анклава самостоятельно обеспечивать себя газом.

И всё же, представители правящих предупредила, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и этом может быть сигналом Литве, что не стоит медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно договору газ передается по формуле "транспортируй или плати" (англ. „ship or pay“), поэтому литовская компания не несет убытков из-за прекращения передачи газа.

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