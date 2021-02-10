В 8.20 ч. в полицию сообщили о том, что в Скайдишкес, недалеко от озера столкнулись два автомобиля марки Toyota.
Сообщалось, что из одного из автомобилей люди не выходят. Звонивший сказал, что, возможно, водитель зажата в автомобиле.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели и освободили девушку. Пострадавшую передали в руки врачей. Она не могла понять, что произошло, видимо, на какое-то время лишилась сознания.
Во втором автомобиле пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, подозревают переломы.
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