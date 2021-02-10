Печальная статистика: в январе 2021 года скончалось на 1500 человек больше, чем в январе прошлого года

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

В январе этого года в Литве скончались почти 5000 жителей – на 1500 человек, или на 41% больше, чем в первом месяце прошлого года, сообщает Департамент статистики.

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