Глава МИД Литвы: разрабатываются пакеты санкций в отношении России, Беларуси

Идет работа над пакетами санкции в отношении России, Беларуси, подтвердил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и советник президента Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

Во вторник на пресс-конференции А. Скайсгирите заявила, что санкции в отношении России, Беларуси включены в повестку дня, санкции России связаны с задержанием А. Навального, решается, что Литва и страны-единомышленники могут предложить Евросоюзу, особенно после визита Ж. Борреля в Москву.

Инициативы по санкциям в отношении России и Беларуси, а также другие вопросы обсуждались на встрече президента Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

Г. Ландсбергис после встречи заявил, что идет обсуждение четвертого пакета санкций ЕС, а страны Балтии могут ввести свой пакет санкций.

"Четвертый пакет санкций (Беларуси) - это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - после встречи сказал Г. Ландсбергис.

В отношении России, по словам Г. Ландсбергиса, "чаще всего обсуждается так называемый список А. Навального, люди, которые связаны с задержанием, помещением под стражу, судом над А. Навальным, возможно, также и заказчики".

Он также отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, из Польши, и список будет подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

На вопрос, ожидает ли он поддержки от стран ЕС в вопросе по санкциям в адрес России, особенно после визита в Москву Ж. Борреля, Г. Ландсбергис заявил, что "это был тяжелый урок, который нужно усвоить, и следить, чтобы такие досадные ситуации не повторялись".

Он также добавил: "Даже сам господин Ж. Боррель признает, что это был тяжелый урок лично для него и, должно быть, и для самой Европы. Из этого нужно извлечь урок и думать, что делать дальше, чтобы такие досадные ситуации не повторялись. Мне кажется, что общее утверждение серьезных санкций по списку А. Навального был бы верным шагом и хорошим ответом".

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