Зима не отступает: будет холодно, прибавится снега

В Литве по-прежнему стоит зимняя погода. Минувшей ночью осадки прекратились, зато усилился мороз.

В среду в первой половине дня в западные районы снова придут осадки. Снег постепенно доберется и до восточных районов. На востоке страны до вечера будет ясная погода. Днем на западе Литвы будет 8-9 градусов мороза, в других районах 10-11 градусов.

Небольшой снег на большей части территории страны будет идти и в четверг ночью. Позже облака рассеются, появятся прояснения. Утром температура опустится до 15-20 градусов. В четверг днем осадков не ожидается.

Однако снова усилится ветер. Температура воздуха днем составит 8-13 градусов мороза.

В пятницу осадков будет немного, только местами пройдет небольшой снег. Еще больше усилится северо-западный ветер, особенно на востоке страны. Ожидаются вьюги и метели, поземка. Температура останется прежней.

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