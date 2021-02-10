Глава МИД Литвы: не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника"

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что вскоре вопрос российского "Спутника" утратит свою актуальность, поскольку есть "сотни" производителей.

"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ждут утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", – сказал журналистам Ландсбергис.

"У нас выбор будет больше, чем сейчас", – прибавил он. Министр сказал, что поддерживает позицию Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическая позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков у стран, ценности которых близки нам", – сказал он.

"Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – продолжил министр.

Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, отвечающих "трансатлантическому критерию".

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств.

Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины.

Премьер сказала, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

Советник президента Литвы Симонас Крепшта заявил, что возможное использование российской вакцины "Спутник V" - это "не вопрос текущего дня", так как в первую очередь ее должно утвердить Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).

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