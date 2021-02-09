На Литву не повлияла остановка транзита газа в Калининградскую область

В связи с тем, что российский концерн "Газпром" по неизвестным причинам остановил транзит газа в Калининградскую область РФ через Литву, глава литовской газопередающей компании Amber Grid Немунас Бикнюс заявил, что это не повлияло на потребителей в Литве.

Н. Бикняюс не смог раскрыть более подробные детали причин решения российской компании.

"Столько, сколько написали, столько этой информации, на сегодняшний день, можем дать (...) Мы получили информацию, только и всего", – сказал BNS Н. Бикнюс.

По его словам, ранее были подобные эпизодические случаи, когда транзит прекращался по причине проведения ремонтов.

"В данный момент нет влияния на Литву, (...) газ поставляется по разным направлениям, наши потребители совершенно не страдают из-за этого. У нас есть договор на условиях ship or pay (с "Газпромом"), ну, а то, что запланировано, будет получено", – сказал Н. Бикнюс.

Он не смог ответить на вопрос, ведется ли сейчас в Калининградской области какой-либо ремонт, однако в ответ на вопрос о том, если бы он имел место, был ли бы он секретом, он сказал: "Думаю, что нет".

Во вторник Amber Grid сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в эту область РФ обычно поставляется транзитом через Литву и Беларусь. Причины остановки транзита не сообщаются.

По данным Amber Grid, потоки газа в Литву из Беларуси являются стабильными. Литовские потребители газа обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), из Латвийского газохранилища.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно ему газ поставляется по форму "транспортируй или плати" (англ. ship or pay).

Оператор сообщил BNS, что для потребностей Литвы и Балтийских стран из Беларуси в литовскую систему передачи газа через учетную станцию в Котловке в 2020 году было впущено около 10 тераватт-часов газа. Это менее трети всего впущенного в Литву газа, предназначенного для трех Балтийских стран (33 тераватт-часов).

В середине января литовская компания сообщила, что в прошлом году в Калининградскую область было поставлено 24,9 тераватт-часа газа – на 4,2% меньше, чем в 2019 году (26 тераватт-часов).

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