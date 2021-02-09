Н. Бикняюс не смог раскрыть более подробные детали причин решения российской компании.

"Столько, сколько написали, столько этой информации, на сегодняшний день, можем дать (...) Мы получили информацию, только и всего", – сказал BNS Н. Бикнюс.

По его словам, ранее были подобные эпизодические случаи, когда транзит прекращался по причине проведения ремонтов.

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"В данный момент нет влияния на Литву, (...) газ поставляется по разным направлениям, наши потребители совершенно не страдают из-за этого. У нас есть договор на условиях ship or pay (с "Газпромом"), ну, а то, что запланировано, будет получено", – сказал Н. Бикнюс.

Он не смог ответить на вопрос, ведется ли сейчас в Калининградской области какой-либо ремонт, однако в ответ на вопрос о том, если бы он имел место, был ли бы он секретом, он сказал: "Думаю, что нет".

Во вторник Amber Grid сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в эту область РФ обычно поставляется транзитом через Литву и Беларусь. Причины остановки транзита не сообщаются.

По данным Amber Grid, потоки газа в Литву из Беларуси являются стабильными. Литовские потребители газа обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), из Латвийского газохранилища.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно ему газ поставляется по форму "транспортируй или плати" (англ. ship or pay).

Оператор сообщил BNS, что для потребностей Литвы и Балтийских стран из Беларуси в литовскую систему передачи газа через учетную станцию в Котловке в 2020 году было впущено около 10 тераватт-часов газа. Это менее трети всего впущенного в Литву газа, предназначенного для трех Балтийских стран (33 тераватт-часов).

В середине января литовская компания сообщила, что в прошлом году в Калининградскую область было поставлено 24,9 тераватт-часа газа – на 4,2% меньше, чем в 2019 году (26 тераватт-часов).

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