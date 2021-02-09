Кризис мечты: из коронакризиса страны Балтии выходят на удивление успешно

Если экономический кризис в 2008-2009 гг. нанес странам Балтии безжалостный удар, то из коронакризиса Эстония, Латвия и Литва выходят на удивление успешно. Если прогнозы верны, то три страны Балтии окажутся среди немногих счастливчиков, которые к концу 2021 года смогут выйти на докризисный уровень ВВП, пишет Михкель Нестор

экономический аналитик SEB.

Экономический спад в Латвии и Литве оказался на удивление скромным

Объем валового внутреннего продукта Эстонии в последнем квартале прошлого года и в 2020 году в целом мы узнаем лишь через несколько недель. Зато латвийские и литовские статистики уже успели сопоставить первые цифры и дать экспресс-оценку состояния экономики. Результаты удивили — хотя ни одной стране не удалось предотвратить снижение экономического роста, оно оказалось довольно скромным, несмотря на жесткие ограничения, введенные в целях борьбы с коронавирусом. По предварительным данным, ВВП Литвы снизился в последнем квартале 2020 года всего на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в Латвии лишь немногим больше — на 1,4%.

Для справки напомню, что ограничения в связи с коронавирусом как в Латвии, так и в Литве по своей строгости намного превзошли ограничения в Эстонии. Если в октябре общество еще могло нормально функционировать, с начала ноября обе страны были вынуждены ввести чрезвычайное положение. Кинотеатрам, театрам и различным другим развлекательным заведениям пришлось закрыться, рестораны могли работать только навынос. В декабре ситуация достигла апогея: люди больше не имели возможности даже пойти в магазин.

Незначительное снижение экономического роста в последнем квартале года также означает, что Латвия и Литва, вероятно, являются одними из наименее затронутых экономическим кризисом стран Европы. В то время как валовой внутренний продукт Латвии в прошлом году упал на 3,5%, в Литве снижение составило всего 0,9%. Не скрою, относительно хорошие экономические показатели Латвии и Литвы вселяют надежду на то, что и в Эстонии конец 2020 года оказался лучше, чем можно было опасаться. Например, благодаря более мягким ограничениям внутреннее потребление в Эстонии в конце года было, вероятно, даже в лучшем состоянии, чем в Латвии и Литве.

В чем секрет вашего успеха?



Устойчивость экономик Латвии и Литвы в последнем квартале года объяснить непросто. В условиях ограниченного внутреннего потребления Латвии помогли хорошие темпы роста промышленности и экспорта. С другой стороны, в конце года розничные продажи резко упали, а сокращение объемов кредитов свидетельствует и об осторожности в отношении инвестиций в основные средства. Хотя и в Литве розничные продажи в декабре снизились из-за ограничений, рост в предыдущие месяцы был опять же значительным. Мощный рост розничного кредитного портфеля отражает сохраняющуюся активность на рынке недвижимости. С другой стороны, предприятия значительно сократили свои инвестиции, и в отличие от Латвии последний квартал был не очень успешным и в промышленности.

Оглядываясь на 2020 год в целом, можно констатировать, что удержаться на плаву странам Балтии позволила низкая степень распространения коронавируса. Хотя число зараженных резко возросло в зимние месяцы, большую часть года, ситуация оставалась под контролем что позволяло вводить значительно менее строгие ограничения, чем в большинстве стран Западной Европы. Еще в начале ноября во всех трех странах Балтии смертность от коронавируса составляла менее 100 человек на миллион жителей. В то же время в некоторых странах Западной Европы эта цифра приблизилась к 1000. В конце года различия между странами Балтии увеличились, и по состоянию на прошлый год в Литве зарегистрировано более 1000 случаев смерти от коронавируса на миллион жителей, в Латвии — более 600 и в Эстонии — более 300.

Однако самое существенное изменение по сравнению с кризисом 2008-2009 гг. — членство стран Балтии в зоне евро и преимущества, которые оно приносит. Чрезвычайная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка предоставила странам, ведущим расчеты в евро, практически неограниченную свободу поддерживать экономику через свои государственные бюджеты. В результате в прошлом году государственный бюджет Латвии достиг дефицита почти в 9%, а Литвы примерно в 7,5%, в то время как государственный долг в обеих странах увеличился на 4-5% от ВВП. В 2008 году такая фискальная политика была бы практически невозможна. Даже если бы такие крупные кредиты странам Балтии были предоставлены, процентная ставка была бы грабительской.

Экономика стран Балтии восстановится в 2021 году



В то время как большая часть Южной Европы вряд ли выйдет на прежний уровень ВВП даже через несколько лет, страны Балтии, вероятно, достигнут докризисного уровня к концу 2021 года. Согласно прогнозу SEB, в этом году экономика Литвы вырастет на 1,8%, Латвии — на 3,9%, Эстонии — на 3,3%. Помимо относительно небольших потерь в 2020 году, восстановлению экономики Балтийского региона будет способствовать активное частное потребление. Подтверждением тому является как желание людей вернуться к прежним моделям потребления, так и сильный рынок труда. В отличие от кризиса 2008-2009 гг. на этот раз безработица не достигла драматических масштабов. В некотором роде исключительным явлением является Литва, где зарегистрированная безработица превышает 16%, однако на это повлияли, возможно, даже излишне благоприятные условия регистрации в качестве безработного. Согласно данным исследования рабочей силы, рост безработицы был ограниченным во всех трех странах Балтии, и продолжающийся рост заработной платы скорее подтверждает, что работники все еще имеют хорошие возможности для повышения уровня жизни.



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