Премьер-министр Литвы: могу заверить, что с понедельника начнут предоставлять некоторые услуги

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что с понедельника правительство откроет некоторые места торговли и салоны красоты, отвечающие определенным требованиям и гарантирующие защиту, а также разрешит тренировки на улицах. Она прибавила, что утверждение, будто правительство обещало сделать послабления на прошлой неделе - неверная интерпретация.

"На прошлой неделе была неверная интерпретация, мы планировали только утвердить план, никакие послабления не планировались. (...) Правительство не могло обещать какие-то послабления на прошлой неделе", – сказала LRT премьер.

Она подтвердила, что на следующей неделе откроют салоны красоты и магазины.

"Мы договорились, вчера было принято решение, завтра его будут утверждать (...). Могу точно сказать: (...) будут разрешены те виды деятельности, о которых больше всего говорят в последнее время, например, парикмахерские, услуги маникюра и тому подобное, при соблюдении правил безопасности будут открыты", – сказала Шимоните.

По ее словам, работников этой сферы призывают перед тем, как начать работать сдать тесты на COVID-19.

"Им предоставят такую возможность, они смогут зарегистрироваться в мобильном пункте на тест на COVID-19. Было бы хорошо, чтобы люди сдали тест и начали работать, зная, что они совершенно здоровы", – сказала премьер, заметив, что лучше сдать его в конце этой недели.

Шимоните напомнила, что правительство вопреки позиции экспертов решило ослабить эту сферу, взяв на себя риск за возможное ухудшение ситуации.

"Если мы увидим рост числа новых случаев, сможем связать это именно с послаблениями. Будет внимательно следить за ситуацией, за динамикой. Если в этой сфере будут расти неблагоприятные показатели, то будут сделаны соответствующие выводы", – заметила премьер.

Правительство в среду будет решать вопрос послаблений.

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