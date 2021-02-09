В Литву возвращается снежная и морозная зима

В Литву пришел Атлантический циклон и принес снежную и ветреную погоду с метелями.

Во вторник в Литве будет облачно. Ожидаются осадки. Снег будет идти весь день. Меньше осадков будет на востоке. Ветер понемногу успокоится. Днем будет от 10–12 до 7–9 градусов тепла. В Вильнюсе снег будет идти в первой половине дня. Днем будет около 9 градусов мороза.

В среду в Литву придет более морозная погода. Осадков не ожидается. Ожидаются прояснения. Ночью будет 14-19 градусов, днем 9–12 градусов ниже нуля.

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В четверг ночью местами пройдет снег, ночью местами пройдет небольшой снег, ожидается метель. Температура ночью опустится до 13–18, днем до 8–13 градусов.

В пятницу местами пройдет небольшой снег. Местами ожидается метель. Ночью будет 12–17 градусов мороза, а днем 9–14 градусов.

В субботу местами пройдет небольшой снег. Ожидается метель. Усилится ветер. Ночью будет 13–18, днем 8–13 градусов мороза.

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