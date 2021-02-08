Из-за плохих погодных условий в Литву пока не доставлена партия вакцины BioNTech и Pfizer

Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.

"В настоящее время перевозчик ищет другие возможности и ждет хорошей погоды, чтобы вакцина могла быть доставлена воздушным путем еще сегодня поздним вечером, однако вероятно, что погодные условия не изменятся, и вакцина будет доставлена завтра (во вторник - BNS)", - информировала BNS в понедельник пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.

Она отметила, что вакцина в Литву должна была прибыть в понедельник утром.

"Литва не единственная страна Европы, в которую сегодня не была доставлена вакцина", - добавила пресс-секретарь.

Как заявила А. Шукста, из-за опоздания вакцины процесс вакцинирования не пострадает.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привито всего 78 тыс. 622 человека, обеими дозами - 45 тыс. 499 человек.

Кроме BioNTech и Pfizer в Литве также идет вакцинация вакцинами от фармакомпаний Moderna и AstraZeneca.

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