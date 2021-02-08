Премьер-министр Литвы: эксперты не рекомендовали делать послабления, но правительство взяло риск на себя

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что в среду правительство намерено разрешить работу салонов красоты и магазинов промтоваров с отдельным входом, а также уличных торговых точек. Сам план послаблений будет утвержден в среду.

"Окончательно план утвердят в среду, сегодня мы обсудили некоторые моменты и одобрили их", – сказала она.

"Ситуация переменчивая, мы хотим внимательно следить за ее развитием, за ростом числа новых случаев, положительных тестов, за ситуацией рядом с Литвой", – продолжила премьер.

Она подчеркнула, что правительство решило взять на себя всю ответственность.

"Мы берем ответственность за риск на себя, эксперты пока не рекомендовали разрешать некоторые виды деятельности, но правительство решило взять на себя ответственность. Поэтому за ситуацией будут внимательно следить", – обещала Шимоните.

"Вы, наверное, понимаете, что совет нужен, чтобы давать советы. Решения принимает правительство. (…) В данном случае эксперты придерживаются иного мнения", – сказала она.

В ближайшие несколько недель о послаблениях вести получит и система образования. "Мы очень хотим испытать систему широкомасштабного тестирования в школах, в первую очередь это коснется учеников начальной школы, потом - выпускников", – сказала она.

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