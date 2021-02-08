Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне

Правительство Литвы намерено утверждать план карантинных послаблений, в который включат предложения по открытию салонов красоты и магазинов промтоваров. Послабления будут вводить только на национальном уровне.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте информировала, что комиссия по ЧП одобрила изменения планов, а в них есть вопрос работы магазинов и салонов красоты. Правительство намеренно обсудить этот вопрос 8 февраля.

"Надо отметить, что план изменения карантина отличается тем, что в нем есть возможность ослабления карантина как на национальном, так и на региональном уровне", – сказала Билотайте.

По ее словам, если карантин будет смягчен в отдельных муниципалитетах, то в силе останутся ограничения на передвижение.

Она подтвердила, что в понедельник решат вопрос работы магазинов и салонов красоты. Решения будут приняты на национальном уровне.

Еженедельно, а иногда и чаще комиссия будет обсуждать ситуацию и предлагать конкретные карантинные послабления. План связан с данными по уровню заболеваемости и количеству положительных тестов.

Билотайте сказала, что отдельные муниципалитеты раньше открывать не хотят, чтобы не сделать их центрами притяжения.

На прошлой неделе Министерство экономики Литвы предлагало разрешить работу салонов красоты и магазинов с 8 февраля. Но 3 февраля правительство не обсуждало этот вопрос, отложив принятие плана на эту неделю.

Напомним, что карантин в Литве действует с 7 ноября. С 16 декабря действуют ужесточенные требования. Карантин продлен до 28 февраля.

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