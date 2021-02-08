Мэр Ширвинтского района: в статистику больных включены и те, кто выздоровел

Семейные врачи не всегда отмечают в системе, что пациент выздоровел, поэтому статистика Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) не отвечает реальности, сказала мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене. По ее словам, большая часть таких "потерявшихся" пациентов фиксируется в частных клиниках.

Мэр сказала, что заметила разницу в общедоступных данных и в тех, которые НЦОЗ передал муниципалитету. Специалисты муниципалитета заметили, что в списке больных числится их коллега, которая давно выздоровела.

"Тогда мы стали проверять, откуда такая разница. Наши специалисты, работающие с базой данных, проверили списки и заметили там фамилию нашего работника, которая давно уже выздоровела", – рассказала Пинскувене.

Потом нашли и второго специалиста, который вернулся после болезни на работу.

"Примерно два месяца назад я подобное слышала (в фейсбуке), у нас была работница детсада, которая оставалась в списке больных, хотя уже вернулась на работу. Она заболела в середине октября", – рассказала мэр.

По словам Пинскувене, муниципалитет продолжил проверку информации и обязал медучреждения уточнить информацию, после чего больных стало на 20 человек меньше.

Она заметила, что это лежит на совести медучреждений, а не НЦОЗ. Мэр сказала, что понимает, насколько нелегко работать врачам.



"Человек болеет, вызывает скорую, его увозят в Вильнюс. Он выздоровел, его отправляют домой, в Вильнюсе нагрузка огромная, врачи не успевают включить этого человека в базу данных. Тогда и наш семейный врач не видит, что человек лежал в больнице и уже здоров", – сказала Пинскувене, которую удивляет отсутствие единой системы, ведь если "Содра" "видит", что человек здоров, то почему эти данные не появляются в e.sveikatа.

Она также сказала, что больше всего неточных данных поступает из частных медцентров.

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