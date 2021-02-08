Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом

Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, однако сейчас для восстановления экономики важно поддержать бизнес, утверждает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Литве Борхия Гарсия.

В интервью BNS он сказал, что показатель внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году в Литве был одним из лучших в Европе, и если вакцинация и дальнейшее развитие Европейской экономики будет слаженным, то экономика Литвы ощутит значительное оживление в 2022 году.

"Что мы до сих пор рекомендовали и повторяли в последние недели: пока неуверенность не развеяна, пока восстановление не стоит на твердых основаниях, эта помощь бизнесу должна сохраняться. Все эти факторы позволяют полагать, что литовская экономика, – если мы не ошибаемся в предположениях о вакцинации, если будет одновременное оживление в Европе – ведь вы маленькая экономика и зависите от внешних факторов – все это должно привести к оживлению в следующем году. Начиная с конца этого года, но больше всего, в следующем году", – сказал он.

Руководитель миссии также подчеркнул, что вакцинация является основанием, которое развеет неопределенность в жизни людей и в будущем бизнеса, вернет инвестиции и банковское финансирование.

Гарсия считает, что не будет драматических перемен в общественном укладе после завершения кризиса, хотя не исключает определенных последствий, например, работники могут не вернуться в офисы на пять рабочих дней.

"Последствия будут. Скажем, хотя сейчас преждевременно говорить, но: вернемся ли мы в офисы на пять дней в неделю? Возможно, это не потребуется. Возможно, мы более продуктивны дома, мы там лучше настроены на работу, если нам не мешают, а на следующий день уже идем в офис. А это повлияет и на офисные пространства. Пока слишком рано делать выводы. Однако, хоть изменения и возможны, я думаю, что не будет драматических перемен в самом общественном укладе, в деятельности", – сказал он.

Миссия МВФ в Литве действовала удаленно с 25 января по 1 февраля.

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