Карантин изменил Вильнюс: пропали заторы начнет чаще курсировать общественный транспорт

Поток пассажиров общественного транспорта в Вильнюсе растет, однако тенденции мобильности во все время карантина остаются стабильными – вильнюсцы реже перемещаются по городу, сообщается в пресс-релизе.

В конце января насчитали 178 000 поездок на общественном транспорте, в начале февраля – около 190 000. По сравнению с показателями прошлого года поток снизился на 65%. На улицах города стало меньше автомобилей. В рабочие дни в декабре и январе поток сократился на 12%, а продолжительность пиков – на 53%.

"Вильнюс призывает жителей ответственно планировать перемещение по городу даже после смягчения карантина. Данные показывают, что сейчас как в общественном транспорте стало меньше пассажиров, так и водителей на авто стало меньше", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

С 8 февраля запланированы следующие изменения:

Будут чаще курсировать скорые автобусы 2G, 3G, 4G, автобусы 73 маршрута и троллейбусы 6, 7, 16, 17, 18 маршрутов. Меняются расписания автобусов 3G, 4G, 73 маршрутов и 7, 18 троллейбусов. Во время утреннего и вечернего пика автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще.

Меняется расписание 2G автобуса и 6, 17 троллейбусов. Во время утреннего и вечернего пика автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще.

Меняется расписание 16 троллейбуса – во время утреннего и вечернего пика троллейбусы будут курсировать чаще.

Напомним, что временно в столице не курсируют автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Новое расписание уже можно найти на сайте www.stops.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket, расписание можно узнать по телефону 8 5 210 7050. На остановках расписание не поменяли, поэтому руководствоваться им не стоит.

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