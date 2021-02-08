На минувшей неделе за нарушение карантина в Литве оштрафовали 1500 человек

На прошлой неделе за нарушение карантинных ограничений полиция в Литве оштрафовала больше 1500 человек, информировал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, больше всего людей наказали за собрание больше чем одного домашнего хозяйства - 1 037.

За хождение без масок оштрафовали 266 человек, за проведение вечеринок - 38. Больше трети всех нарушений зафиксировали в выходные – 275 в субботу и 254 в воскресенье.

За последнюю неделю на блокпостах развернули 658 автомобилей, 447 – в выходные. За всю неделю за нарушение режима мобильности между муниципалитетами наказаны 187 человек.

На прошлой неделе полиция по-прежнему контролировала находящихся в самоизоляции, проверили больше 7000 человек, установили 35 нарушений.

Матонис сказал, что на этой неделе полиция больше внимания уделит ситуации в 10 муниципалитетах с самым высоким уровнем заболевания коронавирусом.

Напомним, что карантин в Литве введен с начала ноября, с 16 декабря он ужесточен. Карантин действует до 28 февраля включительно.

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