Глава МВД Литвы: послабления карантина на этой неделе возможны в отдельных районах

Правительство Литвы на этой неделе должно определиться по вопросу карантинных ограничений в некоторых муниципалитетах, где показатели COVID-19 лучше, чем по стране в целом, сказала глава МВД Агне Билотайте.

По словам министра, в понедельник Комиссия по ЧП будет решать стратегию карантинных послаблений по сценариям А, Б, В, Г (A, B, C, D), но будут уточнения, которые позволят ослабить карантинный режим в некоторых муниципалитетах.

"Одно из предложений - отдельные планы могут быть задействованы в "зеленых" муниципалитетах, где ситуация значительно лучше", – сказала она LRT.

По словам министра, правительство будет обсуждать план послаблений 10 февраля.

"Я думаю, вполне реально, что мы обсудим его в среду. Мы наблюдаем значительные перемены. Если взять, к примеру, Висагинас, где показатель заболеваемости выше 800, и Ретавас или Бирштонас, то разница очевидна", – сказала Билотайте.

Она также акцентировала, что не будут обсуждать вопрос послабления мобильности между муниципалитетами, чтобы люди не хлынули туда, где режим ослаблен, муниципалитеты должны гарантировать возможность тестирования, отслеживать очаги COVID-19.

"Что касается "зеленых" муниципалитетов, то больше всего внимания будет уделено услугам образования, может, общения между отдельными хозяйствами", – заметила министр.

Она напомнила, что с понедельника ужесточен порядок контроля приезжающих в аэропортах и в Клайпедском порту.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен в выходные в фейсбуке сказала, что в ближайшее время в Ретавасе откроется часть услуг и бизнеса, а также в Юрбаркасе, Калварии и Бирштонасе.

Напомним, что второй карантин в Литве действует с начала ноября, а ужесточен он был с 16 декабря.

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