Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве

Европа борется за поставки вакцины от коронавируса. Портал Delfi провел опрос и выяснил, что делать прививку планируют 78% его читателей, больше всего в их числе людей старшего возраста.

78% читателей портала Delfi намерены делать прививки, 52% обязательно, а 26% – скорее всего сделают.

В опросе участвовали 7800 респондентов. 22% указали, что не будут делать прививки от коронавируса.

Количество мужчин и женщин, которые намерены прививаться сильно не различается, но есть разница по возрастным группам. 89% респондентов старше 66 лет указали, что планируют прививаться от коронавируса.

Жители указали, что больше всего информации о вакцинах получают на литовских информационных сайтах и по телевидению.

Председатель парламентского комитета по Антанас Матулас позитивно оценил результаты опроса.

"Такие результаты радуют, поскольку в некоторых странах данные очень плохие, там сложно добиться коллективного иммунитета. Надо приложить немало усилий, чтобы привить общество", – сказал Delfi Матулас.

По его словам, эти результаты реально отражают настроение общества. Политик отметил, что приятно видеть небольшую разницу между позицией жителей регионов и крупных городов.

На вопрос, почему больше склонны прививаться пожилые люди, Матулас сказал, что они просто оценивают воздействие вируса.

"Адекватно ситуацию оценивает старшее поколение, люди, вероятно, напуганы высокой смертностью – она выше, чем среди жителей других возрастных групп. Это логичный результат. Сейчас как власти Литвы, так и ЕК с ООН должны делать все возможное, чтобы получить необходимое количество вакцины" , – сказал он.

Матулас отметил, что меньше всего желающих прививаться от коронавируса - в группе 16-25 лет (всего 32% обязательно привьются, а 23% не планируют вообще). Он считает, что молодежь читает информацию, видит невысокую смертность в своей возрастной группе, поэтому считает, что вирус их вряд ли коснется.

Результаты опроса показывают парадокс - 76% респондентов указали, что понимают и положительно оценивают пользу прививок, а 78% намерены привиться, но 32% всех участников опроса считают, что вакцина от этой болезни менее безопасная, чем от других болезней.

Матулас объясняет это так: "Обычно производство вакцины занимает 3-4 года. А тут меньше года – люди читают, у них такая скорость вызывает сомнения. Я считаю, что это естественно. Но у большинства позиция нормальная".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!