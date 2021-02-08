Погода: ждет настоящий хаос - снег, метель, сильный ветер

Арктический холод охватил большую часть Европы и блокирует приход тепла с запада. Атлантические циклоны попадают по большей часто в Южную Европу. Во время столкновения холодной и теплой масс Центральную Европу ждет настоящий хаос: снег и метели, сильный северо-восточный ветер, гололед, резкая смена температуры.

Столкновение циклонов и зоны высокого давления захватит и Литву, в основном ее южные районы. Сильные холода отступят, однако поднимется сильный северо-восточный ветер, пойдет снег, ожидается метель.

В понедельник ждет малооблачная, достаточно солнечная погода. Только вечером на юге страны появятся густые облака, пойдет снег. Во второй половине дня усилится ветер. Днем будет от 9 до 13-14 градусов тепла.

Во вторник облачность и снег охватят всю страну. Еще больше усилится северо-западный ветер, местами прогнозируют метели, ночью на юге ожидается вьюга. Ночью будет 12-17, днем 8–13 градусов мороза.

В среду ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер успокоится. Ночью будет 14–19, днем 9–14 градусов тепла.

В четверг ночью во многих районах пройдет небольшой снег, днем осадков будет больше, особенно в восточных районах, снова усилится ветер. Ночью будет 14–19, местами на севере до 22, днем от 9 до 14 градусов мороза.

В пятницу во многих районах будет идти снег, на юго-востоке прогнозируют метель. Ночью 12–17, местами до 20, днем 8–13 градусов мороза.

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