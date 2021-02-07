У жителей Литвы почти 400 млн. евро просроченных кредитов, но ситуация улучшается

В прошлом году у жителей Литвы были просроченные кредиты на сумму почти 393 млн. евро, однако, по сравнению с 2019 годом, ситуация улучшается, считают эксперты компании Creditinfo Lietuva.

По данным компании, всего просроченные долги в прошлом году были у 163 000 человек: у 114 000 по одному долгу, у 30 000 – по два, а у более чем 10 000 – по три долга.

"2020 год как по количеству должников, так и по сумме задолженности был лучше 2019", – сказала юрист Creditinfo Lietuva Довиле Крикщюкайте.

По ее словам, уровень задолженности снижается с 2015 года, oа вклады

жителей и компаний в конце прошлого года были рекордно высокими.

По словам Крикщюкайте, трудно сказать, по какой причине ситуация улучшилась, но одно из объяснений - перераспределение своих средств жителями. Люди отказались от товаров и услуг не первой необходимости – поездок, ресторанов, роскошных товаров, одежды, косметики. Поэтому больше средств выделили на погашение долгов.

Она сказала, что ситуацию могли улучшить и банки, объявив мораторий на долги. Больше всего заявок на отсрочку выплаты кредитов в банки поступало в марте-апреле, потом ситуация изменилась.

"Мы знаем, что финансовые ведомства разрешили людям отложить выплату задолженности из-за неопределенности положения. Поэтому новых долгов не появилось", – сказала Крикщюкайте.

"Мы считаем, что по этой причине пандемия принесла положительный, а не отрицательный эффект", – продолжила она.

Крикщюкайте заметила, что в Литве все же много должников - больше чем жителей в Клайпеде.

"Надо помнить, что компании, предоставляющие людям финансовые услуги, смотрят на то, как эти жители выполняют свои финансовые обязательства, на их кредитную историю, если у человека есть долги, то ему вряд ли дадут кредит", – заметила юрист.

По ее словам, информация о задолженности каждого жителя хранится минимум 10 лет, а за погасившим долги человеком наблюдают минимум два года.

Анализ базы данных должников показал, что женщины обычно более ответственно подходят к своим финансовым обязательствам.

По данным Creditinfo Lietuva, 69% всех долгов в Литве не вернули мужчины, а 31% - женщины. Средняя сумма задолженности одного должника составляет 1490 евро, а максимальная – 4,6 млн. евро.

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