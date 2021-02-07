В ожидании карантинных послаблений в Литве предлагают сократить время работы за ту же зарплату

Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается, однако бизнес все еще ждет послаблений. Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене в передаче "День на Delfi" акцентирует, что о постепенном освобождении некоторых видов деятельности можно говорить только тогда, когда работодатели гарантируют все средства защиты.

Собеседница также сказала, что сейчас многие работники переживают большое напряжение, поскольку не чувствуют себя в безопасности.

"Во-первых надо акцентировать два момента. Первое - большое психологическое напряжение работников. Никто этого не ожидал, но мы живем как на войне, в такой атмосфере. Второе, мы должны четко сказать - вернувшись на работу работники должны чувствовать себя в безопасности. Я знаю, что работники придерживаются разных позиций. Одни уже сейчас чувствуют себя в безопасности и могут вернуться на работу, а другие сдержанно оценивают каждое решение правительства.

Если ставить акцент на важности сохранения здоровья и жизней, то для этого нужно выполнить несколько условий, работодатель должен обеспечить респираторами, а не кусочком ткани, именно респираторами, которые надо менять каждые несколько часов, важно дезинфицировать помещения, контролировать потоки – это самые необходимые условия. Важно регулярное тестирование, и мы говорим, что сейчас в условиях военной зоны мы не можем перейти сразу к работе при обычной нагрузке, надо снижать нагрузку, количество контактов. JЕсли работодатели могут выполнить все эти условия, мы можем думать о постепенном освобождении некоторых сфер деятельности", – сказала собеседница.

Она выделила еще одну актуальную проблему – большую нагрузку.

"Я считаю, что сейчас самое время говорить том, что нагрузка на наших работниках лежит неподъемная. Пандемия и время карантина показали опасность каждого контакта, мы считаем, что это может быть способом управления риском – снижение нагрузки. Может, не надо работать 8 часов, может, можно работать меньше за те же деньги, чтобы защитить работников, и они могли работать", – сказала собеседница.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что надо видеть полную картину, а не детали.

"Должны быть защищены и работники и клиенты. Мне кажется, мы должны ответить на вопрос, влияют ли на эпидемиологическую ситуацию те или иные послабления. В первую очередь это решение должны принимать врачи, эксперты и специалисты. Мы не должны забывать, о разных сценариях, а не привязываться эмоционально к тем или иным сценариям.

Вспомните, что было осенью, когда говорили о барах. Мы говорим о деталях, а не видим всю картину целиком. Я понимаю, что для некоторых секторов, например, торговли и салонов красоты – это тяжелое время, но есть и другие секторы, например, организация мероприятий, которые еще не скоро вернутся к обычной работе. Есть спортивные состязания, мероприятия. Есть много секторов, возвращение которых на рынок произойдет нескоро. Я бы сказал, что первый вопрос – врачам. Они должны сказать, когда будет безопасно", – сказал Романовскис.

На вопрос, изменит ли нынешняя ситуация общую картину бизнеса в Литве, собеседник ответил, что мы живем в условиях иллюзии, а ведь ситуация пока не улучшилась.

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