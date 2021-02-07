Литва будет решать вопрос прививочного паспорта Covid-19: что надо знать

Власти Литвы объявили об амбициозных планах по борьбе с коронавирусом. До середины лета хотят привить хотя бы 2/3 жителей страны.

Кроме того, в стране обсуждается возможности введения прививочного паспорта - сертификата вакцины, содержание и юридические последствия которого пока еще являются объектом обсуждения в Брюсселе и во всех странах ЕС.

Позволит ли наличие такого документа восстановить все права человека, в числе которых право на посещение мероприятий и работу, а не только возможность выехать за границу?

Сможет ли такой человек не соблюдать правила карантина? И другие вопросы.

1. Как родилась идея такого паспорта?

Эту мысль сформулировали эксперты еще до запуска программы массовой вакцинации в декабре 2020 г.

Однако прививочная "желтая книжка" существует уже давно, это международный сертификат вакцинации ООН, известный с 1969 года.

2. Зачем нужен такой документ, если не хватает вакцины?

По программе договоренности ЕС с производителями, Брюссель обязался поставить в Литву 4 млн. доз вакцины до этого лета. Это позволит привить 2/3 населения. В перспективе будет существовать проблема спроса на вакцину, а не ее наличия.

3. Будет ли это дорожный документ?

"Желтая книжка" - это дорожный документ. В Брюсселе скоро завершатся дискуссии, посвященные прививочному паспорту. Однако вопрос юридических последствий будет подниматься на протяжении всего 2021 года. Пока этот документ называют "сертификатом вакцинации" (vaccination certificate). О нем говорят как о документе, который позволит путешествовать по Европе. Однако уже сейчас многие страны ЕС, в том числе и Литва, не требуют изоляции людей, которые привиты от коронавируса.

Некоторые страны планируют использовать этот документ шире. Не дремлет и бизнес. Например, в Израиле привитые от коронавируса 6 месяцев могут свободнее перемещаться по стране, несмотря на карантин.

4. Какими будут последствия появления этого документа для людей, бизнеса?

Такой документ может восстановить все права человека, в их числе – ходить без маски, посещать мероприятия, но главное – работать и получить обслуживание как клиент. В будущем таким людям не придется соблюдать карантин.

5. Кто победит в борьбе с Covid-19?

В выигрыше будут не те страны, которые привьют больше людей, а те, которые докажут важность вакцинации.

6. Будет ли такой паспорт 100% доказательством наличия иммунитета от Covid-19?

Нет. Документ только будет свидетельством того, что человек привился и получил право на определенные льготы. Сама вакцина также не имеет 100% эффективности – производители этого не скрывают. Более того, уже известно, что привитые люди могут быть носителями вируса.

7. Так является ли вакцинация единственным эффективным решением?

Уже сейчас ясно, что разные вакцины по-разному реагируют на разные мутации Covid-19. Пока не говорят о том, что вакцины не защищают от каких-то мутаций. Но эффективность вакцин будет разной, не одна из них не будет на 100% эффективной. Даже после вакцинации регулярное тестирование на коронавирус будет неизбежным.

8. Есть ли у Литвы необходимые технологические решения?

У Литвы есть вся необходимая инфраструктура, включая информационную систему eSveikata. Но это не является полноценным регистром. Пока способ сбора информации в Литве проблематичен. Правительству придется работать над этим вопросом...

9. Какой документ лучше - электронный или бумажный?

Тут особой разницы нет.

10. Может лучше создать такой паспорт Covid-19 путем регистрации всех переболевших и не ждать вакцинации?

Теоретически - это интересная идея, но на практике она вызывает немало проблем. Община врачей все еще спорит о том, на какой срок иммунитет приобретают переболевшие Covid-19 люди. Но надежность такого документа ставится под сомнения с юридической, а не медицинской точки зрения. Система не создавалась в 2020 г., а сейчас насчитывается больше сотни тысяч переболевших. Кроме того, людей тестируют 3 разными способами, эффективность которых неодинаковая. В ЕС все еще нет единого взгляда на тесты на Covid-19.

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