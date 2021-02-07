Правительство Шимоните оступилось в первый раз: что было причиной?

Правительство Ингриды Шимоните начало свою работу 11 декабря. В первые же дни работы правительство значительно ужесточило карантин. Именно способ обуздания пандемии в первые 50 дней работы правительства критиковали больше всего. Delfi интересовался у политологов подорвало ли доверие к правительству преждевременное обещание разрешить некоторые виды деятельности с последующим отказом от этой идеи.

Напомним, что 1 февраля сообщалось о смягчении карантина, но в среду никакие решения правительство не приняло. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед жителями и сказала, что решения будут приниматься на следующей неделе.

"По некоторым видам деятельности возникли дискуссии с экспертами, но проблема - не сама дискуссия – дискуссия это хорошо, – а то, что они продолжались в понедельник-вторник, и только вечером во вторник завершились", – сказала премьер.

В среду, когда выяснилось, что правительство не принимало решения, о которых упоминал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в понедельник, после пресс-конференции ни Дулькис, ни Шимоните не стали ничего комментировать журналистам. В конференции приняла участие лишь министр инноваций Аушрине Армонайте. Политик повторила, что министерство не отказывается от своих намерений ослабить карантинные ограничения в сфере услуг и торговли.

Правительство сейчас сталкивается с давлением как со стороны общества, так и со стороны оппозиции и даже партнеров по коалиции.

О неравенстве на рынке в четверг говорил и экономист Раймондас Куодис. Он сказал, что крупный бизнес находит лазейки и торгует промтоварами, в то время как малый бизнес закрыт.

"Берешь чипсы, а с ними и пылесос можешь купить. Конечно, это деморализует малый бизнес, но реакция должна быть ясной и точной: если мораль не помогает, должны быть штрафы за нарушение карантина", – сказал экономист.

Критикуют правительство Шимоните и за то, что оно слишком полагается на мнение экспертов. В сообщении, оставленном Шимоните в фейсбуке сказано, что неодобрение экспертов не означает, что правительство не примет нужные решения.

Профессор-политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал, что в последнюю неделю видно, что правительство оступилось на тонком льду. Но "не провалилось под лед", поскольку в кризисной ситуации сложно работать, не делая ошибок.

Он напомнил, что в начале работы Шимоните сказала, что ее правительство по вопросу пандемии будет консультироваться с экспертами. Так пытались акцентировать разницу с правительством Саулюса Сквернялиса.

Но есть критики, уверяющие, что непонятно, кто принимает решения – министры или эксперты.

Янелюнас заметил, что после оценки риска и учета объективных данных, нужно принимать и политические решения.

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте также сказала, что поведение правительства на этой неделе было первым промахом - поспешили с анонсированием возможных решений. По словам политолога, это нормально, ведь правительство работает в критических условиях.

"Ни одно из правительств без ошибок не может работать, это факт. Особенно, если речь идет о правительстве, которое пришло к власти в таких условиях пандемии. Очевидно, что работа без ошибок невозможна", – считает Урбонайте.

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