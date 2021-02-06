Ученые поделились информацией о вакцинации от коронавируса

Во всем мире началась вакцинация от коронавируса, поэтому ученые делятся приятными новостями – в будущем больницам удастся избежать большого наплыва пациентов, поскольку благодаря вакцинации снижается количество серьезных случаев заболевания, несмотря на сообщения о том, что действенность вакцины в отношении некоторых мутаций остается под вопросом.

Врач Кембриджской университетской больницы Тумас Бейнортас в передаче "День на Delfi" оценил устойчивость вакцины к мутациям.

"Исследование показало, что вакцина устойчива к некоторым новым мутациям. Дела обстоят лучше, чем без вакцины. Защита меньше, но это не полное отступление иммунитета перед вирусом, как сейчас. Вакцинация, по крайней мере на ближайший период, защищает от серьезной формы заболевания. Заболевшие после вакцинации болели в легкой форме. Это хорошие новости", – сказал Бейнортас.

Ученый, исследующий вирусы, Гитис Дудас подчеркнул, что благодаря вакцинации снизится заполненность больниц.

"Одна из светлых сторон в этой истории - вакцина защищает от клинических случаев. Течение болезни бывает легче. Это значит, что если все сделают прививки, тогда можно надеяться на снижение заполненности больниц, автоматически исчезнет самое серьезное бремя из вызванных пандемией", – заметил ученый.

Правда, хотя вакцинация и может спасти от серьезной болезни, это не значит, что привитый человек не может быть носителем заболевания. А это, по словам ученого, серьезная опасность.

"Мы в Литве наблюдаем за 30 мутациями. Их много, не все из них по-разному действуют на иммунную систему человека. (...) Еще один момент, о котором хочу упомянуть - это то, в чем нельзя расслабляться, да, после вакцинации мы будем защищены от тяжелой формы болезни, но в первую очередь важно привить людей, ведь если вакцина полностью не защищает от инфекции, это значит, что привитые люди могут быть распространителями вируса", – сказал ученый.

На вопрос, можно ли быть спокойными после вакцинации, Бейнортас заметил, что некоторый риск сохраняется.

"Пока исследования популяции проводят только в Израиле. Мы видим, что после двух доз вакцины можно быть спокойными. Одна доза дает лишь частичную защиту. Это не стопроцентная защита, но достаточно значимая - 80-90%, если в Литве не распространятся новые мутации, а если распространятся, тогда будут определенные беспокойства. Наконец, мы должны понимать, что риск есть, и принимать его", – заметил ученый.

"Я думаю, что достаточно реальный сценарий - вакцинация от коронавируса каждые 2-3 года, это будет эффективная мера. Это мое мнение, посмотрим, что будет на самом деле", – прибавил он.

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