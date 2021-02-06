Литовская полиция расследует обстоятельства смерти 20-летней девушки и 11-летней девочки

В Алитусе и в Каунасе полиция расследует обстоятельства смерти 20-летней девушки и 11-летней девочки.

Департамент полиции Литвы сообщает, что 5 февраля, в 11 ч. в Алитусе в доме было обнаружено тело 20-летней девушки (2000 г.р.) с царапинами на лице.

Тело обнаружено на полу. По имеющимся данным, девушка ничем не болела, к врачам не обращалась.

5 февраля, в 13.15 ч. в больницу из дома в Каунасе доставили девочку (2009 г.р.), в 13.43 ч. она скончалась в больнице.

Обстоятельства смерти обеих умерших выясняет полиция.

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