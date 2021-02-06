Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки

Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое внимание будет уделено 10 муниципалитетам с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19.

В ближайшие выходные полиция особое внимание уделит также курортам и литовскому взморью, установит больше стационарных постов.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис информировал, что больше внимания уделят и муниципалитетам с самым высоким уровнем заболеваемости.

"Больше внимания уделят и муниципалитетам с самым высоким уровнем заболеваемости", – сказал он.

"А так по всей Литве будет действовать обычный порядок и контроль: как в публичных местах, так и контроль за находящимися в изоляции", – сказал он.

Особое внимание полиция уделит муниципалитетам Висагинаса, Рокишкского района, Молетского района, Утенского района, Биржайского района, Казлу-рудского района, Тракайского района, Укмергского района, Вильнюсского и Шальчининкского района.

Матонис заметил, что за последнюю неделю развернули меньше автомобилей.

"За последние 4 дня вернули 118 автомобилей, за нарушение режима мобильности составлены 64 протокола, всего зафиксировано 747 нарушений", – сказал он.

По словам Матониса, сокращение числа водителей, которым пришлось вернуться, вероятно связано с тем, что люди возят с собой необходимые документы.

Напомним, что за нарушение режима мобильности грозит штраф до 1500 евро.

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