Каунасские педагоги озадачены: о санкциях узнали слишком поздно

Каунасские педагоги удивились, когда из полученных после первой прививки брошюр узнали, что ждет тех, кто отказался от вакцинации.

Министерство науки, образования и спорта Литвы сообщило, что педагоги не будут вакцинированы в обязательном порядке, если кто-то откажется от прививок, это не станет поводом для увольнения. Однако учителя, отказавшиеся от вакцинации, должны будут тестироваться каждые 10 дней.

Если учитель не будет прививаться и тестироваться, он может быть отстранен от работы, не будет получать зарплату до того дня, когда сдаст тест или будет переведен на другое рабочее место.

"Педагоги могут привиться, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят положение, и привьются", – сказал канцлер министерства Томас Даукантас.

"Если же учителя не прививаются, они в обязательном порядке должны будут каждые 10 дней тестироваться. Если они не будут этого делать, то работодатель отстранит его от работы и не будет платить зарплату, пока он не сдаст анализы", – продолжил он.

По словам канцлера, такой порядок установлен в законе о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и действует не только в случае с коронавирусом, но и с другими инфекционными болезнями.

"Если бы мы знали, что так будет, мы бы сделали прививки", – писали в редакцию Delfi учителя из Каунаса.

Недовольны и те учителя, которые уже получили первую дозу вакцины - они слишком поздно узнали, что перед вторым тестом им придется еще два раза сдавать PGR-тесты. Эти тесты учителя могут сдать бесплатно. Правда, некоторым придется ездить по 30 км, чтобы сдать тест.

Представитель отдела здравоохранения Каунасского муниципалитета Дайва Кузминене на вопрос, почему учителей поздно информировали о последствиях отказа от вакцинации, ответила: "Мы начали прививать работников системы образования только после того, как публично был опубликован приказ министра здравоохранения, информация была публичной и доступной. Поскольку мы ответственно сделали всю подготовительную работу, пригласили педагогов сделать быстрые тесты на антитела, спрашивали, хотят ли они прививаться, мы хорошо управляли ситуацией, могли быстро реагировать и сразу же начать вакцинацию".

Informacinis lapelis, kurį gavo Kauno pedagogai. Foto: Asmeninis albumas

Кузминене прибавила: "Со всей информацией учителя могли ознакомиться при заполнении анкеты, составленной Минздравом и согласия на вакцинацию. Что касается информации о вакцине, то упаковку от нее и информацию выдают перед прививкой, когда вносят данные в систему. После этого человека прививают".

Педагоги также жалуются, что администрация требует от них быстрее делать прививки, оказывает давление.

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