Профессор: пока будем ждать падения показателей по сценариям, наступит лето

Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi" сказал, что в вопросе работы бизнеса главное, чтобы бизнес использовал все возможные средства защиты.

"Я все время стараюсь поддерживать здравомыслие и реагировать на научные данные. Похоже, эксперты перепутали основные цели карантина, целью не является держать кого-то закрытыми, важно, чтобы бизнес и жители учились жить в условиях новой реальности. Если любой бизнес может максимально безопасно работать, то почему он не может открыться раньше?", – сказал профессор.

По его словам, когда мы говорим о безопасной работе парикмахерских, мы не должны путать две вещи – сами услуги и, к примеру, кофепитие, что уже повышает риск.

"Одно дело - безопасное предоставление услуги, а иное – пить кофе за столиком. Уже давно данные показали, что правильное ношение масок, дезинфекция помещения делают услуги безопасными, но если тут же будут пить кофе, появляется риск, кстати, в таких случаях и были заболевания в парикмахерских, друг друга заразили парикмахеры, когда вместе пили кофе, но клиентов они не заразили", – сказал Чаплинскас.

На вопрос, не увеличится ли количество случаев, если введут послабления, профессор сказал, что такой риск есть.

"Конечно, не надо говорить об открытии бизнеса без защитных мер - это было бы безответственно, но те компании, которые могут обеспечить защиту, уже могли быть открыты. Конечно, если люди начнут активнее передвигаться, роста новых случаев мы не избежим, может, даже скачка, к сожалению, будет больше заражений, смертей, но ждать, когда у 70% жителей появится иммунитет - это доведение страны до банкротства, можно прогнозировать, что большинство привьют только через 18-24 месяца", – сказал он.

На вопрос, какой еще бизнес мог бы работать, профессор ответил, что требования безопасности одни для всех.

"Например, почему не могут работать те же магазины, если вход в них через ТЦ Akropolis, ведь в Maksimа можно, а в другие почему-то нельзя. Второй момент, музеи – там тоже людей бывает немного, легко регулировать поток. Может быть много конкретных примеров, надо лишь установить четкие требования безопасности", – сказал Чаплинскас.

По его словам, нелогично ждать, когда новых случаев не будет вообще.

"Если мы будем ждать, когда количество больных снизится до установленного в сценариях, что, по-моему мнению, даже не обосновано логикой, не отвечает реальным вызовам и потребностям, то тогда до лета будем жить в таких условиях, как сейчас. Но, я думаю, пора понять, что некоторые ограничения сохранятся и летом", – сказал профессор.

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