Премьер-министр Литвы: ограничение мобильности пока отменять не будем

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу вечером сказала, что приоритет правительства - по-прежнему открытие школ. Она заметила, что пока не обсуждают возможность отмены ограничения на перемещение между муниципалитетами.

Вильнюсский муниципалитет 8 февраля планирует запустить пилотный проект возвращения детей к контактному обучению в прогимназии им. князя Гедиминаса.

Премьер сказала, что поддерживает этот проект.

"Сфера образования остается самым большим вызовом. С одной стороны очень важно вернуть детей в школы как можно раньше, особенно младшие классы и выпускников. Но мы знаем, об этом говорят и научные исследования, что открытие школ приводит к дополнительному распространению болезни, поскольку число контактов увеличивается.

Посмотрим, как пройдет пилотный проект с тестированием. Если он оправдает надежды, тогда позже вернутся все ученики", – сказала Шимоните.

По ее словам, в Литве действуют ужесточенные нормы контроля приезжих.

Шимоните сказала, что вопрос отмены ограничения на перемещение между муниципалитетами пока не обсуждается.

"Пока мы не ведем интенсивные дискуссии об отмене ограничения на перемещение между муниципалитетами. Тут есть несколько причин - и эпидемиологическая ситуация в целом, которая еще не совершенна, в том числе. Есть некоторые муниципалитеты, где ситуация лучше, там могут быть какие-то послабления", – сказала Шимоните.

По ее словам, это можно сделать при определенных условиях - если муниципалитеты обяжутся контролировать ситуацию, тестировать, изолировать людей, фиксировать очаги.

"Пока решений нет. Есть дискуссии, они продлятся и на следующей неделе, если удастся утвердить схему. В таком случае снятие ограничений на перемещение означает дополнительный риск. Я понимаю, что это не всегда касается кольцевых муниципалитетов, но принцип должен оставаться общим", – сказала она.

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